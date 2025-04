SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 6 aprile, si spazia dalla cronaca alla politica locale, con attenzione ai furti alla Caritas, agli sviluppi per l’area ex Novartis e alle attività delle forze civiche e giovanili. Grande curiosità anche per la motobenedizione con esemplari rari e storici, mentre dal parco del Lura arriva la notizia di un incidente in bici.

Alla motobenedizione hanno sfilato motociclette d’epoca e moderne, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi: dalla Harley Davidson del 1944 alla Ducati Panigale, una carrellata di pezzi unici ha animato la giornata.

Il progetto per l’area ex Novartis è fermo da mesi, ma si preannuncia l’arrivo di una nuova proposta che potrebbe ridare slancio al recupero di una delle aree dismesse più discusse.

A essere presa di mira questa volta è stata la Caritas, dove ignoti hanno rubato olio, tonno e caffè destinati alle famiglie in difficoltà, lasciando sgomenti operatori e volontari.

In piazza Libertà ha debuttato il movimento “Saronno Sicura”, con l’obiettivo dichiarato di rendere la città un luogo in cui muoversi senza timore, lanciando un messaggio forte sulla sicurezza urbana.

I Giovani Democratici hanno lanciato l’iniziativa “Qr code e amore per Saronno” insieme a Ilaria Pagani, incontrando i cittadini per raccogliere idee e suggerimenti in vista delle prossime elezioni.