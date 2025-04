Cronaca

LAZZATE – È iniziato tutto con un posto di controllo tra via Trento e via Trieste l’inseguimento che ha portato i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso ad arrestare un 28enne di origine marocchina, bloccato dopo una fuga in auto e poi a piedi all’interno del corsello dei box di un condominio.

Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, quando i militari, durante un servizio di controllo a Lazzate, hanno notato un’auto sospetta che, alla loro vista, ha improvvisamente invertito la marcia tentando di scappare. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità tra le vie dei due comuni, terminato a Lentate sul Seveso, nella zona del Parco delle Groane, dove il mezzo si è schiantato contro un muretto.

Dal veicolo sono scesi due uomini che hanno provato a fuggire a piedi: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato raggiunto e fermato dai carabinieri nel corsello dei box di un vicino condominio. E’ stato poi identificato come un 28enne residente a Cesena, già noto alle forze dell’ordine.

Il 28enne aveva con sè 1.300 euro in contanti mentre all’interno dell’auto, risultata noleggiata, sono stati rinvenuti e sequestrati 41 grammi di cocaina, circa 90 grammi di hashish, un passamontagna e quattro telefoni cellulari. Il veicolo è stato affidato a un custode giudiziario.

L’arresto è stato convalidato con una direttissima al tribunale di Monza ed è stato disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Lombardia.

