Cronaca

RESCALDINA – Non è stato ancora quantificato con precisione il bottino degli audaci ladri che hanno preso di mira ben cinque negozi all’interno del centro commerciale di Rescaldina, nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile.

I malviventi sono riusciti ad accedere al piano superiore del centro commerciale colpendo sei negozi, tra cui Oltre, Motivi, Piadineria, Alice Pizza e GameStop. I ladri avrebbero agito con estrema calma riuscendo a forzare le casseforti senza allertare la sicurezza.

I malviventi avrebbero agito entrando dal tetto e per eludere i sistemi di allarme avrebbero utilizzato i condotti dell’aria, calandosi direttamente all’interno dei negozi.

I carabinieri della compagnia di Legnano stanno svolgendo accertamenti e rilievi per chiarire la dinamica del colpo e risalire agli autori. Le indagini sono in corso.

