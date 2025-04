Comasco

LOMAZZO – È indicato tra i più noti nel Comasco il parcheggio di Lomazzo segnalato sul sito Annunci69.it, portale che raccoglie recensioni e indicazioni sui luoghi dedicati agli incontri tra scambisti. Il sito fornisce non solo una mappa dettagliata, ma anche valutazioni in stelline e commenti degli utenti, che descrivono l’atmosfera e la frequentazione dei vari punti.

Nel territorio lariano, i parcheggi all’aperto restano una delle modalità più utilizzate da chi cerca esperienze trasgressive, in particolare durante la stagione estiva. Se i club privati si concentrano soprattutto in Brianza e oltre il confine con la Svizzera, nel Comasco i luoghi segnalati sono meno numerosi, ma comunque attivi. Il parcheggio di Lomazzo ha ottenuto quattro stelle ed è descritto come frequentato da persone di diverse età. Tra i racconti condivisi, anche quello di un utente che riferisce di essersi fermato per osservare e aver trovato “un ambiente dinamico e disponibile al contatto”.

La pratica, pur rientrando nella sfera privata, è monitorata in alcuni casi dalle forze dell’ordine, soprattutto per motivi legati alla sicurezza e al rispetto del decoro pubblico.

(foto archivio)

07042025