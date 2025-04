Groane

GARBAGNATE MILANESE – Un grave lutto ha colpito la comunità di Garbagnate Milanese e il corpo dei vigili del fuoco. Nella serata di sabato 5 aprile, è improvvisamente scomparso Stefano Garavaglia, comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Garbagnate. Aveva 47 anni e da alcuni anni risiedeva proprio nella cittadina dell’hinterland milanese.

Garavaglia lascia la compagna, un figlio piccolo, e un grande vuoto tra le tantissime persone che lo conoscevano e lo stimavano per la dedizione con cui aveva costruito da zero il distaccamento garbagnatese. Sotto la sua guida, il gruppo dei vigili del fuoco ha operato con efficacia e tempestività in decine di comuni della zona: da Bollate a Cesate, da Senago a Baranzate, oltre ovviamente a Garbagnate, guadagnandosi la riconoscenza e il rispetto di tutta la comunità.

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello del personale del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lazzate, che in una nota scrive: “Il personale del distaccamento dei vigili volontari di Lazzate si unisce al grande dolore per la perdita del collega e porge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del distaccamento dei vigili del fuoco di Garbagnate.”

I funerali si terranno nei prossimi giorni a Garbagnate.

07042025