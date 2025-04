Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno, lista civica indipendente che sostiene Novella Ciceroni con Idea Futuro e Saronno Sicura in merito al commercio.

Saronno è sempre stata una città dinamica e accogliente, dove ogni vicolo e ogni piazza raccontano storie di vita, lavoro e passione. Da alcuni anni a questa parte, però, il centro cittadino e molti altri quartieri hanno subito un forte deterioramento, che ha portato a una minore frequentazione da parte di visitatori e potenziali clienti. Mentre i negozi chiudono, la città perde attrattiva e il suo tessuto economico si appanna. Il tempo degli indugi è finito: non possiamo accettare che la nostra Saronno, simbolo di comunità e tradizione, continui a spegnersi in questo modo.

“Noi crediamo che ogni commerciante, ogni artigiano e ogni imprenditore abbia il diritto di far battere il cuore di questa città. Il Comune deve essere un alleato, un amico fidato che ascolta e risponde con azioni concrete. Vogliamo risvegliare l’anima di Saronno, dove il commercio non è solo una transazione, ma un punto di forza della città” dichiara Novella Ciceroni, candidata sindaco di Obiettivo Saronno.

Il nostro impegno è quello di riattivare il tessuto commerciale di Saronno, mettendo in campo azioni concrete, reali e vicine alle esigenze quotidiane di chi ogni giorno fa impresa. L’obiettivo è unire la tradizione commerciale con l’innovazione, offrendo un supporto che vada ben oltre la semplice amministrazione. Riteniamo fondamentale che il Comune resti vicino ai suoi imprenditori, promuovendo un ambiente in cui il commercio possa rifiorire per davvero.

Prevedendo un lavoro di squadra strategico basato sul coordinamento tra gli assessorati alla sicurezza e all’urbanistica, Obiettivo Saronno propone queste misure per ridare slancio alla città e garantire un futuro prospero ai suoi commercianti:

Parcheggi e mobilità

Ampliamento dei parcheggi nel centro e introduzione di un sistema di voucher in collaborazione con i commercianti.

Riapertura di piazza De Gasperi come area parcheggio per facilitare l’ingresso dei clienti.

Studio di fattibilità per un sistema di navette gratuite dai parcheggi periferici verso il centro.

Un centro più attrattivo

Sostegno a eventi e manifestazioni per valorizzare il centro storico, insieme alla promozione di esercizi commerciali di intrattenimento e svago.

Agevolazione nell’apertura di dehor

Il Comune al servizio dei cittadini

Creazione dello Sportello del Commerciante, un punto di riferimento dedicato per consulenza, supporto burocratico e informazioni su bandi e opportunità.

Sinergia e fondi per il rilancio

Collaborazione con ASCOM e DUC per costituire una task force “Bandi e Finanziamenti” e sfruttare fondi PNRR ed Europei per progetti di rigenerazione urbana.

Valorizzazione di mercati e quartieri

Riorganizzare e ampliare il mercato storico e di quello della cascina Ferrara. Contestualmente, ideare un nuovo mercato al Matteotti.

Una nuova narrazione

Lavorare alla creazione di un brand di Saronno, puntando sulla promozione efficace delle sue unicità e su azioni di marketing mirato su territori limitrofi ed esteri.

Con queste proposte concrete, Obiettivo Saronno vuole creare un ponte tra il florido passato della città e un futuro pieno di opportunità, dove il commercio locale non solo sopravviva, ma diventi protagonista della rinascita economica e sociale di Saronno. Una città dove le attività commerciali possano prosperare grazie a un Comune che ascolta, agisce e investe nel benessere di tutti.

