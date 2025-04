Cronaca

SARONNO – Una scritta con vernice spray verde è stata realizzata sul muro di cinta del centro sportivo della Gs Robur Saronno. Le parole, “calci nei denti agli uomini violenti”, sono comparse nelle ultime ore sulla recinzione, che era stata recentemente ripulita e sistemata dalle associazioni che gestiscono l’area.

L’episodio è stato denunciato dalla stessa società sportiva, che ha espresso amarezza per l’accaduto. “È stato deturpato da vandali che non ritengono importante il rispetto del prossimo, del suo lavoro, del suo operato, della sua proprietà”, si legge nel messaggio condiviso da Gs Robur.

La frase apparsa sul muro sembra richiamare i recenti e drammatici fatti di cronaca nera. “Li esprime nel peggior modo possibile. Con assenza di educazione. Con assenza di rispetto”, sottolineano i rappresentanti della società.

Dal punto di vista simbolico, la Robur ha voluto sottolineare che proprio la mancanza di rispetto ed educazione è spesso all’origine degli episodi di violenza che riempiono le cronache.

Non è la prima volta che il centro sportivo si trova a fare i conti con graffiti sul muro, ma la società ha ribadito il proprio impegno nel mantenere un ambiente accogliente, sicuro e curato per i tanti giovani e famiglie che lo frequentano ogni giorno.

