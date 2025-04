Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Vincendo a Sedriano la Caronnese resta al comando nel campionato di Eccellenza mentre in Promozione spicca il pari con il quale l’Universal Solaro ha fermato la capolista e corazzata Baranzatese. Per il Fbc Saronno si dovrà invece attendere: gioca come posticipo questa sera alle 20.30, a Meda.

Nelle categorie inferiori, in Prima categoria affermazione per il Sc United mentre la serie di risultati positivi della Gerenzanese si è interrotta contro il Rovellasca. In Seconda categoria ieri vittoria del Cistellum sul campo del Lonate Ceppino mentre l’Amor sportiva di Saronno ha espugnato il campo della Robur Legnano mettendo a segno un successo importantissimo in ottica salvezza.

