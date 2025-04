iltra2

TRADATE – Prosegue per tutto il mese di aprile la rassegna cinematografica organizzata dalla città di Tradate in collaborazione con “Il Quinto Elemento”. Gli spettacoli si svolgono al Cinema Teatro Paolo Grassi, in via Giacomo Bianchi 1.

Dopo la serata dedicata ai cortometraggi con “Corto che passione” dell’8 aprile, si entra nel vivo della programmazione con “Fino alla fine”, in calendario sabato 12 aprile e martedì 15 aprile alle 21.

Il weekend successivo è ricco di proposte, tra cui il film “A Real Pain”, in programma sabato 19 aprile alle 21, domenica 20 aprile alle 17, lunedì 21 aprile alle 21 e martedì 22 aprile, sempre alle 21.

Parallelamente, per il pubblico più giovane (ma non solo), arriva anche “Biancaneve”, con numerose proiezioni: sabato 19 aprile alle 16, domenica 20 aprile alle 15 e alle 21, lunedì 21 aprile alle 15 e alle 21, martedì 22 aprile alle 16, venerdì 25 aprile alle 15, sabato 26 aprile alle 16 e domenica 27 aprile alle 15.

Infine, chiude la rassegna il film “Le assaggiatrici”, con una programmazione articolata: venerdì 25 aprile alle 17 e alle 21, sabato 26 aprile alle 21, domenica 27 aprile alle 17 e alle 21 e martedì 29 aprile alle 21.

Tutti gli appuntamenti si tengono al Cinema Teatro Paolo Grassi, con ingresso da via Giacomo Bianchi.

08042025