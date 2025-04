Sport

SARONNO – Esordio vincente lo scorso fine settimana per il Baseball Club Saronno nel campionato di Serie C, che ha aperto la stagione con una bella affermazione sul campo del Legnano Baseball, 0-2. Un inizio incoraggiante che ha soddisfatto lo staff tecnico e dirigenziale della società.

A commentare la prestazione è stato l’head coach Gennaro Seguella, che ha evidenziato diversi aspetti positivi: “Buona prova della squadra sul piano difensivo, di concentrazione e di atteggiamento, si sta amalgamando sempre di più il gruppo con gli innesti da Seveso. Da notare inoltre il netto miglioramento dei nostri tesserati.”

Anche il vicepresidente Gianni Campi ha espresso soddisfazione, sottolineando un dettaglio significativo legato alla collaborazione tra il Saronno e il Cabs Seveso, società militante in Serie B:

“Abbiamo gradito in modo particolare la presenza sugli spalti del manager Aquilani della formazione Serie B dei Cabs Seveso, società con la quale il Saronno è legato da un accordo di collaborazione, venuto a supervisionare gli atleti che potrebbero sfruttare l’accordo ascensore dalla Serie C alla Serie B. Ha dato ai ragazzi uno stimolo in più”.

Una partenza che, oltre al risultato sul campo, conferma il valore del progetto tecnico condiviso tra le due realtà e lascia ben sperare per il proseguo della stagione.

