Primo piano

TRADATE – Cocaina e hashish nascosti nei boschi del Parco Pineta: smantellato un bivacco per lo spaccio. È stato un pomeriggio di intensi controlli quello di lunedì 7 aprile nelle aree boschive attorno al Parco Pineta, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto dosi di cocaina e hashish nascoste tra la vegetazione e hanno smantellato un bivacco usato per la preparazione e lo spaccio di droga.

Il servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica è stato condotto dalla Polizia di Stato di Varese con il supporto della Squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, in collaborazione con i carabinieri della tenenza di Tradate e le polizie locali di Tradate e Venegono Superiore. L’operazione, coordinata dalla squadra mobile, è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno passato al setaccio strade e sentieri attorno al Parco Pineta, controllando 52 veicoli e identificando 89 persone. Tra queste, un pregiudicato è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento di foglio di via dal comune di Tradate. Un altro soggetto è stato trovato con modiche quantità di cocaina e hashish ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Durante le perlustrazioni nei boschi sono state sequestrate diverse dosi di droga, presumibilmente occultate dai pusher per eludere i controlli. Non solo: gli agenti hanno individuato un bivacco attrezzato come base logistica per lo spaccio, con una zona adibita al pernottamento, che è stato subito smantellato.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza dell’area e scoraggiare la presenza di spacciatori nei boschi del Parco Pineta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti