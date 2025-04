Calcio

MEDA – Si interrompe, dopo cinque risultati utili consecutivi, la striscia positiva del Fbc Saronno con la sconfitta rimediata nella partita valida per la trentesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputata ieri 7 aprile in casa del Meda allo stadio comunale Mino Favini.

Il risultato si sblocca al 17′ con la rete di Calmi che porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando un clamoroso errore di un difensore saronnese in fase di costruzione. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa quando, precisamente al 3′ del secondo tempo, la direttrice di gara concede un calcio di rigore al Meda in seguito ad un contrasto tra Fasoli e Calmi che, dagli undici metri, non sbaglia e firma la doppietta. La prima ed unica reazione concreta del Saronno si presenta a dieci minuti dal termine con un bellissimo goal di Locati che accorcia le distanze insaccando il pallone in porta con una conclusione al volo sulla sponda di testa di Mammetti.

Il Meda trova, dunque, la prima vittoria del girone di ritorno in una partita noiosa disputata per lo più a ritmi di gioco bassi e conquista tre punti potenzialmente d’oro per l’apertissima lotta salvezza del girone A.

MEDA – FBC SARONNO 2-1

MEDA (4-3-3): Aiello; Campanella, Petito, Ambrosini, Annoni; Martino, Romeo (32’ st Lanzarini), Pozzoli; Confalonieri, Calmi (20’ st Gebbia e dal 44’ st Russo), Miccoli (1’ st Di Cesare). A disposizione Cassina, Panizza, Esposito, Barile, Ferraroli. All. Cairoli.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco (1’ st Tucci); Ortolani, Alletto, Fasoli, Rudi; Favilla (10’ st Mammetti), De Vincenzi (16’ st Pedrocchi), Proserpio, Ferrari (10’ st Cabezas), Locati, Schingo (28’ st Vaglio). A disposizione Tucci, Brenicci, Bello, Papasodaro, Mazzone. All. Tibaldo.

Marcatori: 17’ pt Calmi (M), 3’ st Calmi (M) (rig.), 36’ st Locati (S).

(foto da archivio)