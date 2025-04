Città

SARONNO –Cinque secoli di storia, stile e innovazione. Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo, celebra nel 2025 un anniversario eccezionale: 500 anni dalla sua nascita proprio a Saronno, dove tutto ha avuto inizio. Un traguardo che rende omaggio al legame profondo tra il marchio e la sua città d’origine, rilanciando nel contempo la sua vocazione internazionale con un programma di eventi che attraversa l’Italia e il mondo.

Tra le iniziative più originali, prende vita il progetto Disaronno Bar: un format itinerante pensato per i bar di quartiere, in particolare quelli più innovativi e creativi delle grandi città. L’obiettivo è portare lo spirito di Disaronno, tra richiami retrò e contaminazioni moderne, nei luoghi della quotidianità urbana, grazie a uno stile unico e riconoscibile che si rinnova attraverso il concetto di “new-stalgia”, una Dolcevita senza fine che si adatta ai linguaggi contemporanei.

Il 2025 sarà anche l’anno di una celebrazione globale: Disaronno arriverà in oltre 160 Paesi, con eventi nei migliori locali del mondo, dai 50 Best Bars ai cocktail bar asiatici. Tra le tante iniziative, anche un concorso con in palio un viaggio esclusivo a Roma in perfetto stile Dolcevita e un brindisi collettivo online con l’hashtag #Disaronno500cheers.

Tutto ebbe inizio nel 1525, quando, secondo la leggenda, Bernardino Luini, allievo di Leonardo da Vinci, dipinse L’Adorazione dei Magi presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (la cui storia è strettamente correlata a quella della famiglia Reina, in quanto la Chiesa fu costruita su un terreno donato dai Reina alla Città di Saronno, come testimoniato da uno stemma araldico un tempo esposto nel Santuario, e oggi orgogliosamente custodito dai discendenti della famiglia). Nel raffigurare la Madonna, si dice che l’artista si ispirò a una locandiera del luogo, che posò per lui come modella.

Quest’ultima, in segno di gratitudine, gli preparò un dono speciale: un boccale pieno di un liquore ambrato, fragrante e delicato, frutto di una miscela segreta di ingredienti. Nei primi anni del 1600 molte famiglie si occupavano di produrre personalmente liquori, digestivi e vari composti curativi contro ogni tipo di malessere. Tra queste famiglie vi era proprio quella dei Reina e Giovanni Reina riscoprì l’antica ricetta del liquore ambrato.

Quest’ultima fu poi tramandata segretamente, di generazione in generazione, fino a quando, agli inizi del secolo scorso, Domenico Reina decise di aprire un negozio laboratorio nel centro di Saronno: la “Domenico Reina Coloniali”. Ben presto il negozio diventò un vero e proprio crocevia dove la gente passava, degustava ed acquistava. Da questa attività artigianale nacque, nel 1947, Illva Saronno (Industria Lombarda Liquori Vini & Affini), che oggi ha portato Disaronno a essere il liquore italiano più bevuto al mondo e distribuito in oltre 160 Paesi.

Disaronno Originale, o più comunemente Disaronno, non è semplicemente un amaretto, ma è il liquore italiano più bevuto al mondo secondo l’IWSR 2023 – International Wine & Spirit Research. Disaronno continua a ispirare e innovare, proseguendo una storia iniziata 500 anni fa e diventata oggi un simbolo di eccellenza italiana.

