SARONNO – Un sorso di storia, un brindisi al futuro. Disaronno celebra mezzo millennio di gusto e stile con un omaggio inedito: il cocktail “Dolcevita”. Ideato da Patrick Pistolesi e dal team del celebre Drink Kong di Roma, locale tra i “50 Best Bars” al mondo, questo signature cocktail non è solo una ricetta esclusiva, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per il liquore italiano più iconico. Un mix che esalta l’inconfondibile sapore di Disaronno, sposandolo con le note fresche di ananas e limone, l’intensità del bitter e la rotondità del whiskey: nasce così un’esperienza sensoriale che celebra la tradizione con uno sguardo audace verso il domani.

Il “Dolcevita” sarà disponibile dal 4 aprile al Drink Kong di Roma e accompagnerà per tutto l’anno un tour nei migliori locali italiani attraverso il progetto Disaronno Bar. Si parte da Milano, con prime tappe al Bicchierino Bar in via Giambellino, per proseguire al LOM Dopolavoro (8 maggio), Caffè degli Artisti (22 maggio) e Salumeria del Design (12 giugno). A Roma si brinderà invece da Treebar (14 maggio), Argot (5 giugno) e Biffi (19 giugno).

Il viaggio della Endless Dolcevita però non si ferma qui: le celebrazioni per i 500 anni di Disaronno abbracceranno oltre 160 Paesi in tutto il mondo, coinvolgendo influencer, bartender e appassionati in un tributo globale. Un hashtag, #Disaronno500cheers, raccoglierà brindisi e ricordi di chi sceglie ogni giorno lo stile italiano per eccellenza.

Tutto ha avuto inizio a Saronno nel 1525, con una leggenda che lega il liquore ambrato a una locandiera, musa del pittore Bernardino Luini. Da quel gesto generoso nacque una miscela unica, riscoperta nel Seicento dalla famiglia Reina e tramandata fino a Domenico Reina, fondatore nel Novecento della bottega artigianale da cui nacque ILLVA Saronno. Oggi quel liquore è conosciuto e apprezzato ovunque, simbolo di un’eleganza senza tempo.

Disaronno non è solo “amaretto”: è design, cultura, innovazione. L’iconica bottiglia dal tappo quadrato, creata a Murano e celebrata perfino al Louvre, racchiude un’essenza che continua a ispirare bartender e creativi. Il cocktail “Dolcevita” è l’ultima evoluzione di questo spirito: un ponte tra passato e futuro, tra Saronno e il mondo.

QUI L'ARTICOLO SUI 500 ANNI DEL DISARONNO

