Politica

SARONNO – “Le elezioni comunali di Saronno rivestono, da sempre, un interesse particolare anche per le comunità dei Comuni vicini, amministrativamente distribuiti su quattro province (Varese, Como, Milano e Monza Brianza) ed accomunati dal gravitare su Saronno per molti servizi, non solo per shopping e tempo libero. Pensiamo ai servizi sanitari, primo fra tutti, l’Ospedale di Saronno, storico presidio sanitario interprovinciale; alle scuole secondarie di secondo grado, meta del pendolarismo di migliaia di giovani studenti del circondario; ai servizi culturali che ruotano intorno alla biblioteca civica ed al Teatro Giuditta Pasta; ai servizi di trasporto, in particolare allo snodo della stazione delle FNM; ai servizi per il commercio e per le imprese. Il futuro della Città di Saronno, quindi, è indissolubilmente connesso a quello del suo comprensorio ed alla capacità di “fare rete” con i Comuni vicini”.

Inizia così la nota di Leonardo Calzeroni capogruppo dei Democratici per Turate che parte da un excursus dalla situazione lasciata dall’Amministrazione uscente: “Da questo punto di vista, all’Amministrazione guidata dal Sindaco Augusto Airoldi va riconosciuto il merito di aver contribuito a costruire, nei quasi cinque anni di mandato, una proficua forma di governance territoriale con i Comuni del Saronnese, che ha consentito di approcciare in modo sinergico a problemi di valenza sovracomunale e di implementare strategie e progettualità innovative ed istituzionalmente condivise in diversi ambiti, sia politici che amministrativi. Come l’organizzazione dell’hub Vaccinale durante la pandemia, la mobilitazione dei Sindaci per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno, la richiesta di estendere ai Comuni del Saronnese il sistema tariffario integrato ferrovia-metropolitana in vigore nell’area della Città Metropolitana di Milano. Ed ancora, una particolare attenzione è stata rivolta al tema della valorizzazione del territorio ed all’attrattività del suo tessuto economico e sociale. In questa direzione, in particolare è nato il progetto “Smart Land Saronnese”, fortemente voluto dall’Amministrazione Airoldi che, finalizzato a reperire sino a 225 milioni di euro in nove anni attraverso partnership pubblico/privato, ha visto consolidarsi un’alleanza strategica per il futuro del territorio saronnese tra i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate, per interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente, alla rigenerazione urbana, alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed alla transizione digitale ed energetica. Sul tema della mobilità sostenibile si registra un altro importante esempio di feconda sinergia intercomunale nel progetto per la realizzazione della “Ciclo–Metropolitana-Saronnese”, finalizzato a sviluppare, grazie ad un sostanzioso finanziamento del Ministero dell’Ambiente, un sistema di mobilità intermodale del territorio Saronnese che coinvolge ben 11 Comuni”.

Dura la chiosa: “La conclusione anticipata del mandato del sindaco Airoldi ed i problemi interni al Partito Democratico di Saronno che, incomprensibilmente, ha deciso di non ricandidare il Sindaco uscente, rischiano oggi di mandare in fumo quanto di positivo è stato finora realizzato. Questo, invece, non deve accadere, perché i progetti che contribuiscono al bene comune, all’innovazione ed all’attrattività del territorio non hanno un colore politico e devono continuare nell’interesse delle comunità. Per questa ragione, come cittadino e consigliere comunale che vive nel saronnese, auspico che nei programmi elettorali sia data continuità ai progetti già avviati e trovino adeguato spazio proposte amministrative ed iniziative politiche che contribuiscano a consolidare il rapporto di collaborazione tra la Città di Saronno ed i Comuni vicini. Perché – è il caso di ribadirlo – il futuro di Saronno è anche il futuro del Saronnese”.

