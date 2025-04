Politica

SARONNO – “E’ apprezzabile che Leonardo Calzeroni, di Turate, si interessi dei temi saronnesi sia perchè ogni contributo e sempre ben accetto sia perchè guardiamo con favore verso chiunque mostri interesse e passione verso la nostra città e per il suo futuro”.

QUI LA NOTA DEI DEMOCRATICI DI TURATE

Inizia così la nota del Pd Saronno in merito alla presa di posizione dei Democratici di Turate: “Ci corre però l’obbligo di una precisazione. Il Partito Democratico non ha nessun problema interno, il Partito Democratico ha liberamente e democraticamente scelto di sostenere l’Assessore ai servizi sociali uscente Ilaria Pagani, una scelta che è stata condivisa anche da larghissima parte della coalizione che sosteneva l’ex Sindaco Airoldi (Tu@ Saronno, Pd e tutti i consiglieri comunali dei rispettivi gruppi)”.

E chiosa: “Da noi funziona così, ci si confronta, si discute, si vota e su questa basi si decide. E soprattutto si spera sempre che le decisioni vengano accettate da tutti. Non è una scelta “incomprensibile”, è stata spiegata più volte dopodichè accettiamo che questa non piaccia a tutti ma non per questo la riteniamo sbagliata”

