Politica

SARONNO – Entusiasmo e competenza “per continuare a lavorare bene per la città”: è cominciata così nel fine settimana la campagna elettorale Saronno Civica, la lista che sostiene la candidatura di Augusto Airoldi a sindaco. Per la prima volta il gruppo è sceso in piazza per incontrare i cittadini e presentare il proprio progetto politico.

Ad accogliere i primi curiosi anche Edoardo Mazzucchelli, che ha tracciato un primo bilancio positivo dell’avvio della campagna: “Siamo partiti con grande entusiasmo, il clima ci ha aiutati e c’è stata una bella partecipazione. Vogliamo dare continuità al lavoro della precedente amministrazione e crediamo che questo sia solo l’inizio di un percorso importante”.

Mazzucchelli ha confermato che le attività in corso riguardano la definizione delle liste e la chiusura del programma elettorale: “Siamo in fase di completamento. Il programma è quasi pronto, stiamo facendo sintesi delle tante idee emerse durante il confronto. Abbiamo ricevuto contributi anche da persone che non saranno candidate, segno di un coinvolgimento diffuso”.

Il videocommento si è concluso con un richiamo ai risultati ottenuti da Augusto Airoldi nei cinque anni da sindaco: “I fatti parlano chiaro: si è lavorato bene e ora vogliamo continuare su quella strada”.

Vuoi sapere tutto sulla politica locale, senza perderti neanche una notizia?

Iscriviti al canale Telegram di ilSaronno dedicato alla politica: aggiornamenti, dichiarazioni, retroscena e tutto quello che succede dietro le quinte.

☑️ Cerca @ilsaronnopolitica su Telegram

☑️ Oppure clicca qui → https://t.me/ilsaronnopolitica