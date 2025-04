Cronaca

MOZZATE – Intervento dell’elisoccorso questa mattina alle 6 in via Guffanti a Mozzate per un incidente stradale, è stata investita una ciclista.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, la decisione è stata quindi di fare intervenire anche l’elisoccorso, decollato quindi da Como e nel giro di pochissimo giunto a Mozzate. Proprio con l’elicottero la ciclista, una donna di 44 anni, è stata quindi trasportata all’ospedale di Circolo di Varese per le cure del caso, ha riportato lesioni e contusioni ma non è apparsa in pericolo.

I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire con precisione le dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

