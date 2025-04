Eventi

CARONNO PERTUSELLA – C’è ancora poco tempo per prendere parte all’iniziativa benefica “La frittura di Quaresima“, organizzata per sostenere le attività dell’oratorio San Giovanni Bosco. Resta infatti solo un appuntamento: venerdì 11 aprile, dalle 11.30 alle 13, all’oratorio di via Dante.

L’evento culinario propone un menù semplice, ma amato da tutti: porzioni di merluzzo, anelli di calamari e patatine fritte, preparate con cura dai volontari del centro giovanile, diventati per l’occasione chef provetti. Un pranzo da asporto che unisce bontà e solidarietà.

L’iniziativa non è solo un modo per gustare un piatto sfizioso nel periodo quaresimale, ma anche un’occasione concreta per dare una mano all’oratorio e alla parrocchia di Santa Margherita. I fondi raccolti verranno infatti destinati alle attività educative per i ragazzi e alla manutenzione degli spazi utilizzati quotidianamente da giovani e famiglie.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il mercoledì precedente, chiamando il numero 379 227 3270. Chi vuole partecipare è quindi invitato a prenotare al più presto: sono gli ultimi giorni per aderire a un’iniziativa che unisce tradizione e solidarietà.

(foto d’archivio)

