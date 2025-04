Saronnese

GERENZANO – La mattina di domenica 6 aprile ha visto anche i cittadini di Gerenzano protagonisti di un’importante iniziativa ambientale: la Giornata Ecologica, promossa dai comuni aderenti al Plis dei Mughetti (Origgio, Uboldo, Gerenzano, Cerro Maggiore).

Partendo dal Parco degli Aironi e passando per Cascina Soccorso, tanti volontari, armati di buona volontà e spirito civico, si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti abbandonati, contribuendo concretamente alla cura del territorio.

A fine attività, Il Granello ha accolto i partecipanti con un gradito rinfresco, a conclusione di una mattinata all’insegna dell’impegno e della collaborazione, mentre il Plis ha donato a tutti i partecipanti una mappa del parco.

L’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al Plis dei Mughetti, alla cooperazione Ardea Onlus, a Il Granello, ai volontari civici, agli uffici comunali e a tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolta anche alle bambine e ai bambini che, con la loro presenza, hanno reso la giornata ancora più significativa.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Gerenzano)

