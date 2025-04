Saronnese

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 7 aprile, spiccano gli episodi di cronaca con furti nei centri commerciali e inseguimenti stradali, ma anche iniziative positive per il rilancio del commercio locale e una giornata dedicata ai più piccoli con le forze dell’ordine protagoniste in piazza.

In un centro commerciale della zona sei negozi sono stati presi di mira da una banda di ladri, che hanno agito nella notte forzando gli ingressi e portando via merce e contanti.

Un 28enne è stato fermato dopo un inseguimento partito da un posto di blocco a Lazzate: nella sua auto sono stati trovati un passamontagna, droga e una somma consistente di denaro in contanti.

Il progetto Ob Sar punta alla rinascita del commercio locale con iniziative come la riapertura di piazza De Gasperi, l’introduzione di voucher parcheggi e azioni per rivitalizzare il centro cittadino.

A Saronno circa 250 bambini hanno partecipato a un evento in piazza con le forze dell’ordine e i soccorritori, vivendo una giornata educativa tra dimostrazioni e giochi.

