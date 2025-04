Cronaca

SARONNO – Ladri in azione al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo: forse scavalcando la recinzione i “soliti ignoti” si sono di nuovo introdotti nella struttura, già in passato si erano registrati dei furti, stavolta addirittura in pieno giorno ovvero domenica scorsa durante la partita di calcio under 18 fra Gerenzanese e Ardisci Maslianico, giocata con inizio alle 11 con successo dei comaschi per 1-0 (per la 26′ giornata del campionato Allievi regionali). Per i giocatori della squadra di Gerenzano la brutta sorpresa, rientrando in spogliatoio, della scopersa del passaggio dei ladruncoli, che avevano svuotato i portafogli dei giocatori, mettendo assieme una modesta somma di denaro contante, e rubato anche un giubbotto “griffato”.

Nessuno si è accorto di niente: agli interessati non è rimasto altro che presentare denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine.

(foto archivio: segni di efffrazione durante una precedente incursione al centro giovanile Ronchi di via Colombo)

