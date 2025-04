Comasco

MOZZATE – Ha riportato gravi lesioni la 44enne vittima dell’incidente stradale di stamattina, martedì 8 aprile, investita mentre era in sella alla sua bicicletta lungo via Antonio Guffanti.

L’impatto è avvenuto attorno alle 6,10 all’altezza del civico 48: la donna è stata travolta da un mezzo in transito, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza è arrivata da Azzate, seguita dall’elisoccorso decollato da Como, attivato in codice rosso vista la gravità della situazione.

Dopo le prime cure sul posto, le condizioni della ciclista sono risultate stabili e il trasporto all’ospedale di Varese è avvenuto in codice giallo, indice che la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti sono ancora in corso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09