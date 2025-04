Città

SARONNO – Ha centrato tutti gli obiettivi l’ufficiale della polizia locale Stefano Di Maria, 40 anni, che ha conquistato il primo posto nella classifica individuale del Gran Premio Interforze di Fossa Olimpica. In servizio al comando della polizia locale di Saronno dal 2022, Di Maria ha brillato nella competizione nazionale che ha visto sfidarsi gli atleti in uniforme appartenenti alle Forze armate e ai Corpi dello Stato.

La gara si è svolta domenica 6 aprile in tre impianti: il Tav Rosolini (Siracusa), il Tav Vetralla (Viterbo) e il Tav Racconigi (Cuneo), con una formula impegnativa: 100 piattelli da colpire in un’unica giornata. Nonostante la pressione e l’elevato livello tecnico degli avversari, Di Maria è riuscito a mantenere la concentrazione, conquistando la vetta del podio e ricevendo la medaglia ufficiale Fitav (Federazione italiana tiro a volo).

Il regolamento prevedeva classifiche individuali per categoria, e per ogni sede è stata stilata una graduatoria separata. A Stefano Di Maria è andato anche l’onore di rappresentare la categoria delle polizie locali a livello nazionale, in un contesto di assoluto prestigio sportivo e istituzionale.

L’evento è stato organizzato sotto l’egida del Coni e della Fitav, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra il personale delle Forze armate, dei Corpi dello Stato e delle polizie locali, compresi i tesserati in quiescenza. La partecipazione è stata gratuita, e ogni squadra era composta da tre membri con classifiche anche a squadre, basate su 300 piattelli.

Per l’ufficiale saronnese non si tratta del primo successo: lo scorso novembre si era già distinto salendo sul podio nella stessa disciplina, in occasione di un’altra tappa del circuito interforze​.

