CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio di festa e fantasia ha animato il Castello di Monteruzzo sabato 5 aprile, in occasione della tradizionale Caccia alle uova di Pasqua.

Il giardino del castello si è trasformato in un vero e proprio mondo magico, dove i più piccoli sono stati protagonisti di una giornata all’insegna del divertimento. L’iniziativa, organizzata con cura, ha coinvolto tanti bambini in un laboratorio creativo che li ha visti realizzare orecchie da coniglio, trasformandosi in simpatici coniglietti pasquali.

Una volta pronti, è partita l’attesa caccia al tesoro: un percorso tra gli angoli più suggestivi del giardino alla ricerca di uova colorate da raccogliere nella propria borsetta, tra entusiasmo e tanta allegria. Al termine dell’attività, i partecipanti hanno potuto gustare una merenda condivisa, momento conclusivo di una giornata apprezzata sia dai bambini che dagli adulti presenti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e a tutte le famiglie che hanno partecipato.

