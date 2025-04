Città

SARONNO – È stata l’iniziativa più partecipata della giornata di sabato 5 aprile a Saronno: oltre 160 persone hanno gremito l’auditorium Aldo Moro per assistere alla presentazione del libro “Fuori dall’officina. La Resistenza nel Saronnese” di Giuseppe Nigro. Un evento sentito e coinvolgente, che ha saputo unire memoria storica, riflessione civile e grande partecipazione.

L’appuntamento, promosso da Anpi Saronno, si è aperto con i saluti di Claudio Castiglioni, presidente della sezione locale. A dialogare con l’autore, la storica Roberta Cairoli dell’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como. L’autore ha guidato i presenti tra le pagine del suo volume, frutto di un’attenta ricerca storiografica, che racconta il coraggio degli operai saronnesi e dei partigiani della 208ª Brigata Garibaldi.

Il libro, ripubblicato in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, arricchisce con integrazioni e approfondimenti l’analisi originaria, offrendo una visione più ampia sul ruolo della resistenza nel contesto saronnese. Attraverso una ricostruzione basata su fonti d’archivio e una prospettiva attenta alle dinamiche sociali e politiche dell’epoca, si offre dunque uno sguardo critico e documentato sul contributo del mondo del lavoro alla lotta di Liberazione, restituendo spessore e complessità a vicende che rischiano di essere travisate o dimenticate.

A testimonianza del successo dell’iniziativa, anche i numeri parlano chiaro: ben 75 copie del libro vendute nel corso del pomeriggio.

(Per le foto si ringrazia Armando Iannone)

