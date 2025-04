Città

SARONNO – La scuola media Aldo Moro ha organizzato per le classi seconde il laboratorio pomeridiano SMARTBio, un progetto Stem innovativo che unisce scienza e tecnologia finalizzato all’analisi dell’inquinamento atmosferico. Dieci gli studenti che hanno accettato l’avvincente sfida di fare attività di ricerca sul campo.

I ragazzi, con l’aiuto della professoressa Fusetti, hanno studiato i principali gas responsabili dell’inquinamento atmosferico, come monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂), composti organici volatili (VOC) e ammoniaca (NH₄), hanno così scoperto come la loro concentrazione influenzi l’ambiente e la salute umana. Utilizzando schede Arduino e sensori specifici, hanno, poi costruito dispositivi in grado di rilevare e registrare la qualità dell’aria in diversi contesti. L’obiettivo è stato quello di raccogliere dati concreti per analizzare come le attività umane, in particolare il traffico aereo, incidono sui livelli di inquinamento.

L’esperienza laboratoriale è culminata con un’uscita didattica al parco-museo Volandia, situato vicino all’aeroporto di Malpensa. Qui gli studenti hanno potuto misurare i livelli di inquinanti in una zona caratterizzata da un intenso traffico aereo. I dati raccolti hanno evidenziato variazioni significative nei valori di CO, VOC e NH₄ in prossimità dell’aeroporto, nei luoghi chiusi affollati o mal ventilati.

Oltre all’analisi ambientale, si è approfondita anche l’evoluzione delle tecnologie aeronautiche, osservando come i sistemi di controllo siano passati da meccanici a elettrici, e infine a elettronici e informatici. Comprendendo come il progresso tecnologico abbia rivoluzionato il settore dell’aviazione, migliorandone l’efficienza e la sicurezza. Un momento particolarmente coinvolgente e divertente per i ragazzi è stato l’utilizzo dei simulatori di volo, in cui gli studenti hanno potuto verificare la presenza sugli aerei di sensori simili a quelli utilizzati nel laboratorio, come quelli di pressione, temperatura e luminosità.

L’esperienza si è conclusa con l’analisi dei dati raccolti, che saranno presentati in una tabella di riepilogo per mostrare come il traffico (aereo e automobilistico) influisca sulla qualità dell’aria. Gli studenti hanno verificato che l’inquinamento è maggiore nei luoghi chiusi e in quelli molto affollati, evidenziando l’importanza della ventilazione e del controllo della qualità dell’aria indoor. In questo modo si è acquisita una maggiore consapevolezza sulla necessità del monitoraggio ambientale e sul ruolo delle nuove tecnologie nella ricerca di soluzioni sostenibili.

(foto dei ragazzi)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09