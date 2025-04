Cronaca

SARONNO – Grande mobilitazione oggi pomeriggio in via Padre Monti, nel cuore di Saronno, dove sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri per il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato. L’uomo, 73 anni, è morto mentre si trovava da solo nella sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

L’emergenza è scattata quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri a fornire l’accesso all’abitazione, dove è stato rinvenuto il corpo dell’uomo, ormai senza vita.

Dopo l’ingresso nell’appartamento, sono stati eseguiti i primi accertamenti per chiarire le cause del decesso, che sembrano riconducibili a un malore improvviso.

Un caso analogo era avvenuto poche settimane fa. Lo scorso lunedì 25 marzo, un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella sua abitazione al confine tra Saronno e Solaro. Anche in quel caso, l’allarme era stato dato dai familiari ed era stato chiarito come l’uomo fosse stato vittima di un malore.

(foto archivio)

