Cronaca

SARONNO – Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli, due autovetture e due furgoni, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile, sul cavalcavia di via Volonterio intorno alle 18.30 dove il traffico è stato rallentato malgrado il rapido ed efficace intervento della polizia locale.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli: due autovetture e due furgoni che, per cause in fase di accertamento, si sono tamponati in sequenza lungo la carreggiata. L’allarme ha portato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, attivata in via precauzionale: i sanitari hanno effettuato i controlli del caso ma nessuna delle persone coinvolte ha necessitato il trasporto in ospedale.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati, sommate all’intenso flusso veicolare del tardo pomeriggio, hanno comportato rallentamenti significativi alla circolazione nella zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica e gestito la viabilità durante le fasi di intervento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09