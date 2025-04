Comasina

CESANO MADERNO – Quello appena trascorso è stato un fine settimana all’insegna dello sport, della sostenibilità e della condivisione quello appena trascorso a Cesano Maderno, con due giornate di primavera che hanno visto una grande partecipazione da parte dei cittadini.

Sabato pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova pista ciclabile tra Cesano Maderno e Bovisio Masciago. L’evento è stato accompagnato da una camminata e da una pedalata, partite dalla Cittadella dei ragazzi alla Sacra Famiglia e arrivate, percorrendo via Col di Tenda, fino al tratto ciclabile presente a Bovisio. Un’occasione per promuovere la mobilità dolce e riscoprire il territorio in modo sostenibile.

Domenica, invece, piazza Esedra si è trasformata in un grande spazio dedicato all’inclusione, in occasione dell’iniziativa “Cesano sempre più blu!”, legata alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo. Numerose persone di ogni età hanno preso parte a una vera e propria festa della comunità, contribuendo a rendere speciale la Giornata dell’Inclusione.

Due appuntamenti diversi ma uniti dallo stesso spirito: promuovere una città attenta, accogliente e in movimento.

