VEDANO OLONA – Fraternità tra comuni, sostenibilità, movimento e divertimento: sono stati questi gli ingredienti di “Tutti in bici 2025”, l’iniziativa che ha animato lo scorso fine settimana con Vedano Olona come Comune capofila.

L’evento, curato dal vicesindaco Fabiana Conti, ha visto la collaborazione dell’assessore Baroni del Comune di Malnate e della consigliera Chiariello di Venegono Superiore, in un’ottica di sinergia tra amministrazioni del territorio.

Fondamentale il supporto della protezione civile di Vedano e Venegono, dei carabinieri in congedo e della Pro loco vedanese, che si è occupata della merenda per tutti i partecipanti. Un momento di sport e condivisione, reso possibile grazie all’impegno di chi ha collaborato all’organizzazione e alla partecipazione attiva dei cittadini.

(foto: alcuni dei promotori dell’evento)

08042025