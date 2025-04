Saronnese

UBOLDO – È morto Ivano Zucchiatti, fondatore della Sicad azienda leader nella produzione di nastri adesivi con sedi in tutto il mondo.

Conosciuto per la determinazione, la competenza e la visione industriale, Zucchiatti è stato un punto di riferimento per generazioni di lavoratori e un esempio di imprenditoria legata allo sviluppo del territorio. La sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la comunità a partire dall’Amministrazione comunale di Uboldo.

“Esprimiamo il più profondo cordoglio per la perdita di Ivano Zucchiatti, grande imprenditore uboldese a capo della Società Sicad. Figura di riferimento non solo dell’industria ma dell’intera comunità uboldese – prosegue la nota – un esempio di imprenditoria per tutti, un grande uomo che ha fatto crescere la sua azienda insieme al nostro territorio, dimostrando che se un’azienda cresce con il territorio, il territorio cresce con l’impresa.”

Il messaggio istituzionale prosegue ricordando la sua umanità e il valore del suo impegno quotidiano:

“In questo triste momento non è facile trovare le parole migliori per descrivere la stima e la gratitudine per un grande uomo che ha dedicato la propria vita alla famiglia e al lavoro.”

E si conclude con un auspicio e un messaggio di vicinanza ai familiari: “Auspichiamo che il suo esempio, la sua determinazione e la sua generosità nel sostenere diverse iniziative ed associazioni uboldesi siano di stimolo per tutti noi. Vogliamo esprimere alla famiglia le nostre più sentite condoglianze stringendoci a loro in un caloroso abbraccio.”

La comunità di Uboldo saluta così uno dei suoi cittadini più illustri, che ha saputo coniugare crescita imprenditoriale e impegno civile, lasciando un’eredità che continuerà a vivere nel tessuto economico e sociale del paese. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.

(foto da https://www.mondopratico.it/)

