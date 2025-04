iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un nuovo sportello automatico Bancomat firmato Intesa Sanpaolo sarà presto attivato in via Papa Celestino IV 10. La comunicazione è arrivata in questi giorni direttamente al Comune da parte dell’istituto bancario.

Il nuovo Atm sorgerà a poche centinaia di metri dalla precedente filiale dismessa, in un punto ritenuto strategico per garantire un servizio accessibile all’utenza. Sarà possibile effettuare operazioni di prelievo, versamento di contante e altre funzioni legate al conto corrente.

La decisione giunge a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno evidenziato le difficoltà causate dall’assenza di un punto fisico operativo sul territorio. Una necessità che l’amministrazione comunale ha portato avanti con determinazione, sollecitando una risposta concreta da parte della banca.

Intesa Sanpaolo si è detta disponibile fin da subito a risolvere la criticità, individuando una soluzione rapida ed efficace per rispondere alle esigenze della comunità.

