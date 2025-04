Politica

SARONNO – “Quattro anni fa il sindaco Airoldi ha lanciato un programma ambizioso e con lui abbiamo lavorato con impegno per la sua realizzazione, ma la trasformazione della città è un percorso ancora aperto, che vogliamo continuare insieme a voi”

Inizia così la nota della coalizione a sostegno di Augusto Airoldi ossia quella formata dalle liste Saronno Civica e Percorso Democratico.

“La campagna elettorale del 2025 sarà breve, ma le sfide sono grandi: è il momento di unire le forze, raccogliere idee, ascoltare suggerimenti, anche osservazioni e critiche costruttive. Per questo Saronno Civica e Percorso Democratico saranno presenti con banchetti in piazza e nei quartieri, per incontrare chi ha creduto in questo progetto e chi vuole contribuire a migliorarlo”.

Ma non solo: “Ci piacerebbe raggiungere tutti di persona e ascoltare tutti. Per questo motivo abbiamo attivato un indirizzo email dove inviare proposte, osservazioni e spunti: [email protected]. È uno strumento semplice, ma prezioso: ogni messaggio è un tassello per costruire insieme una città più giusta, moderna e vicina ai bisogni di tutti. Continuiamo insieme a migliorare la nostra città, con un progetto concreto e condiviso per la Saronno di domani”

(foto: un momento dei gazebo elettorali)

