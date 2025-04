Città

SARONNO – Sabato 12 aprile alle 21, al Cinema Prealpi di Saronno (piazza Prealpi 1), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le Beatrici“, una produzione della compagnia “Dietro le quinte”, con la regia di Franco Belli. L’evento, a ingresso libero con offerta minima consapevole di 10 euro, è promosso in favore dell’associazione Rete Rosa, attiva nel contrasto alla violenza di genere.

Liberamente tratto dai testi dello scrittor Stefano Benni, Le Beatrici propone otto monologhi dedicati a figure femminili diverse per età, ruolo e vissuto, ma unite da un tratto comune: il coraggio di essere se stesse. La consulenza musicale è affidata a Marco Zampini, mentre la parte tecnica di luci e suoni è curata da Franco Millefanti. Lo spettacolo si inserisce in un contesto culturale che intreccia arte e sensibilizzazione sociale, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sul tema dell’identità e dell’autodeterminazione femminile.

L’ingresso è libero, ma il pubblico è invitato a sostenere Rete Rosa con un’offerta minima consapevole di 10 euro. L’associazione, attiva a livello locale, si occupa di supportare le donne vittime di violenza attraverso ascolto, accoglienza e accompagnamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.reterosa.eu o seguire la pagina Facebook Associazione Rete Rosa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09