SARONNO – “Da ascoltatore affezionato chiedo a Lorenzo Guzzetti e Franco Colombo di non interrompere il loro programma e a Radiorizzonti di non cancellarlo”.

E’ l’accorata nota del candidato sindaco Rienzo Azzi che riportiamo integralmente: “E’ un programma seguitissimo che senza peli sulla lingua ed in modo accattivante chiaro e simpatico affronta temi anche difficili e talvolta scabrosi. Saronno non merita la scomparsa del programma condotto da Lorenzo e Franco e sono certo che in un prossimo futuro, ci sarà come sempre spazio per tutti e per tutte le idee rivolte a migliorare la nostra Saronno!”.

