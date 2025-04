Calcio

MISINTO – Cgds Misinto avanti tutta nel campionato di Terza categoria comasco: i biancoverdi sono secondo in classifica e nell’ultimo turno disputato, ovvero domenica scorsa per la 28′ giornata, in casa hanno superato 2-0 la Valsoldese, grazie alla doppietta di Parenti. Insomma, stagione che si conferma molto positiva per i misintesi.

Risultati

28′ giornata: Lario-Valbasca Lipomo 0-1, Academy Bregnanese-Grandate 0-1, Carugo Academy-Andratese 1-0, Vasca 1986-Fc Cabiate 0-1, Calcio Misinto 1971-Valsoldese 2-0, Casnatese-Real San Fermo 4-1, Libertas San Bartolomeo-Polisportiva Sant’Agata 1-0, Cascina Mamete-Olimpia Cadorago 0-5.

Classifica

Olimpia Cadorago 71 punti, Calcio Misinto 1971 57, Vasca 1986 54, Carugo Academy 53, Libertas San Bartolomeo 47, Valbasca Lipomo 46, Cascina Mamete 44, Fc Cabiate e Real San Fermo 42, Casnatese e Valsoldese 36, Grandate 30, Polisportiva Sant’Agata 23, Lario 21, Andratese 19, Academy Bregnanese 10.

(foto: festeggiamenti per il Misinto dopo l’ultimo successo in campionato)

