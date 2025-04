Calcio

SARONNO – Volto ormai “storico” in casa Fbc Saronno, dopo avere guidato nella stagione appena conclusasi la formazione juniores elite under 19 ad una tranquilla riconferma in categoria, mister Fabio Ceriani lascia ora il club biancoceleste per future, nuove avventure professionali.

“Grazie mister Ceriani. Dopo tre stagioni alla guida della nostra Juniores, oggi si conclude il percorso di mister Ceriani con l’Fbc Saronno – si legge in un comunicato del club saronnese – Tre anni di lavoro serio, costante, sempre al servizio della crescita del gruppo. In campo e fuori, il mister ha saputo trasmettere valori, metodo e spirito di squadra, contribuendo in modo concreto al percorso dei ragazzi. A lui va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e la passione dimostrata in ogni momento. In bocca al lupo per le prossime sfide, con l’augurio che siano ricche di soddisfazioni”.

(foto Andrea Elli: mister Fabio Ceriani)

