SARONNO – Pesi, dischi e martelli danneggiati: l’Osa Saronno segnala i problemi legati al nuovo campo in sabbia calcarea realizzato allo stadio Colombo Gianetti. I danni sono visibili sui social,l a partire da Facebook, dove sono state condivise alcune foto che mostrano gli attrezzi diventanti non più utilizzabili in pochi mesi. Ovviamente il problema è stato segnalato anche agli uffici comunali.

Al centro della vicenda il nuovo campo in sabbia calcarea, costato 100 mila euro (fondi comunali fuori dal Pnrr), completato nel novembre scorso per offrire un’area di allenamento al Rugby Saronno. La decisione era stata presa nell’agosto 2024 al termine di un confronto tra tutte le società che utilizzano lo stadio (Osa, Fbc Saronno e ora Rugby Saronno) con l’obiettivo era trovare una risposta alle richieste della squadra di rugby, che cercava spazi idonei per far allenare i propri atleti.

In un primo momento era stato utilizzato il campo principale, ma le problematiche legate alla tenuta del manto erboso hanno spinto a individuare nel campo B – prima sterrato – una soluzione più adatta. Proprio in quel campo, però, si allena l’Osa Saronno con le specialità del lancio del peso e del disco.

Fin dalla fase progettuale, l’associazione aveva espresso perplessità sulla possibilità di condividere l’area, temendo conseguenze sulla sicurezza degli atleti e sui tempi di allenamento. Le foto condivise ora raccontano di un problema pratico legato al materiale scelto per il fondo del resto crea problemi anche ai piccoli atleti del rugby. Intanto per la società sostituire il materiali danneggiati prevede un costo di 5 mila euro euro.

