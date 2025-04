Comasco

ROVELLASCA – Appuntamento con il divertimento mercoledì 10 aprile al Parco Burghé di Rovellasca. A partire dalle 17. si terrà il Comic Show, uno spettacolo della durata di circa un’ora e mezza pensato per coinvolgere grandi e piccoli con personaggi amatissimi e numeri sorprendenti.

Tra i protagonisti dell’evento figurano Gioppino, i Clown animatori, l’ape Maia equilibrista, Trilly, il Mago Merlin, Aladin mangia fuoco, Spiderman e Hulk. Spazio anche a un’esclusiva nazionale: per la prima volta in Italia arriverà infatti Bumblebee, il Transformer alto quasi tre metri.

È attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Uboldo

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

09042025