Città

SARONNO – Come anticipato qualche mese fa da ilSaronno arriva a anche a Saronno, Caronno Pertusella e Meda “Piantalalì”, il progetto di piantagione e riforestazione avviato da Fnm e Trenord per ricostruire tratti di reti ecologiche interrotte dall’urbanizzazione, con il supporto scientifico di FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Gli interventi nei tre Comuni interesseranno complessivamente circa 55mila mq, su cui cresceranno 2.100 nuove piante e arbusti; si aggiungono ai “cantieri verdi” già conclusi a Cormano, Paderno Dugnano, Busto Arsizio, Rescaldina, Castellanza, Gerenzano, Novate Milanese.

“Piantalalì” lavora per ripristinare in Lombardia le reti ecologiche utilizzate da animali e specie vegetali per muoversi e svilupparsi, spesso interrotte dallo sviluppo urbanistico. La ricostruzione di queste reti consente di tutelare la biodiversità delle diverse aree, cioè la ricchezza di specie animali e vegetali presenti in un ecosistema.

In tre anni, nell’ambito del progetto sono stati piantati alberi su una superficie di oltre 115mila mq; altri 25mila sono stati ricoperti di arbusti. Complessivamente, il lavoro ha interessato circa 270mila mq di terreno. Grazie alla collaborazione con i Comuni, “Piantalalì” interviene anche su aree fruite dalle comunità locali, per migliorarne l’aspetto, il microclima e la qualità dell’aria, a beneficio della socialità.

Il progetto non ha solo obiettivi ecologici e di sostenibilità ambientale nei confronti del territorio attraversato dalla ferrovia, ma mira anche a promuovere attività didattiche ed educative: è sempre più forte, infatti, il legame con scuole e Istituti Comprensivi, per coinvolgere bambini e studenti in momenti di formazione teorica e pratica.

I cantieri a Saronno e Caronno Pertusella

A Saronno e Caronno Pertusella sono previsti interventi su quattro diverse aree; complessivamente, prevedono la messa a dimora di oltre 2mila tra alberi e arbusti autoctoni. L’area più ampia, estesa su circa 30mila mq, si trova nei pressi della ferrovia, al confine tra i due Comuni. È stata recentemente acquisita dalla Fondazione Base Scout Colombara con l’obiettivo di farla rinascere dopo un devastante incendio subito nel 2022. Qui si prevede di mettere a dimora oltre 1.000 tra alberi e arbusti autoctoni, creando alcune radure per l’attività di scout e cittadinanza, e di realizzare delle aree umide temporanee.

Sono nel Comune di Saronno altre tre aree di interventi: la prima è in via Venezia, all’ingresso del Plis Parco del Torrente Lura. Su una superfice di 5.600 mq è prevista la messa a dimora di alberi e arbusti, per contribuire a migliorare il microclima in un punto di accesso al parco, rafforzando la connessione ecologica nell’area.

Il secondo punto di intervento, di circa 4.600 mq, è situato a nord di viale Rezia ed è composto da due ambienti. Nella parte nord-est su un prato saranno messi a dimora alberi autoctoni; saranno posizionati inoltre arbusti a fianco della strada. Nell’ambito a sud-ovest si lavorerà invece per dare vita a un piccolo ecosistema boschivo, funzionale ad ospitare fauna e flora. Per collegare i due ambienti sarà realizzato un sentiero. I lavori su queste due aree si svolgeranno in primavera. Prenderanno il via fra ottobre e novembre i lavori su una terza area di 3.900 mq, situata a nord-ovest della città di Saronno, per incrementarne il patrimonio arboreo-arbustivo.

Lavori in corso o già terminati in 7 comuni lombardi

Il Progetto “Piantalalì” ha già messo le sue radici, finora, in sette comuni nel territorio della Città Metropolitana di Milano e in provincia di Varese: Cormano, Paderno Dugnano, Busto Arsizio, Castellanza, Gerenzano, Novate Milanese e Rescaldina, dove, per la prima volta, sono state coinvolte scuole e Istituti Comprensivi, con il duplice obiettivo di migliorare il valore ecosistemico degli ambienti e offrire spunti per attività didattiche ed educative.

“Piantalalì”: un tassello del progetto FILI

“Piantalalì” è un tassello di un più ampio percorso per la riqualificazione urbana ed extraurbana avviato con FILI, progetto promosso da Regione Lombardia, FNM, FERROVIENORD e Trenord, con un duplice obiettivo: dare nuovo significato ai principali centri di connessione ferroviari e proporre soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Grazie a FILI, l’asse Milano-Malpensa diventerà un’arteria di scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità, che interesserà stazioni e reti, ma anche le aree limitrofe.