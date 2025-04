news

SARONNO – Weekend in piazza per parlare di sicurezza. È il programma della Lega che allestirà un gazebo informativo in piazza Avis sabato 12 aprile dalle 15 alle 17.30 e domenica 13 aprile dalle 10 alle 12.30 per incontrare i cittadini e illustrare la propria proposta in tema di sicurezza urbana.

“La Lega è garanzia di sicurezza per la città di Saronno” afferma il segretario cittadino Angelo Veronesi, che rilancia il tema come centrale in vista delle prossime amministrative. Al centro dell’iniziativa infatti c’è la volontà di dare alla città con profondo cambiamento rispetto alla gestione del sindaco Augusto Airoldi.

“Il sindaco Alessandro Fagioli aveva già ottenuto ottimi risultati per potenziare la sicurezza in città. Come abbiamo già dimostrato nella passata amministrazione, è necessaria continuità e perseveranza per attuare azioni di contrasto alla criminalità e al disturbo della quiete cittadina” sottolinea Veronesi.

Il segretario insiste sull’esperienza maturata negli anni di governo: “Abbiamo già sperimentato e sappiamo già come attuare azioni volte a un maggiore coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine. La Lega sa come creare sicurezza. Quando si parla di sicurezza non si può prescindere dal contributo e dalle conoscenze della Lega sull’argomento”.

Nel documento diffuso in vista del weekend, si sottolinea che “la sicurezza coinvolge tutti i settori dell’amministrazione poiché è necessario svolgere controlli costanti per prevenire situazioni di occupazioni abusive. La Lega potenzierà i controlli abitativi e i pattugliamenti”.

Critiche all’attuale gestione: “L’amministrazione Airoldi-Pagani ha fatto tutto il contrario, impedendo alla polizia locale di fare gli straordinari e lasciando la città in balia dell’insicurezza”.

La proposta leghista include anche “dotazioni speciali per la polizia locale, dotazioni già sperimentate in passato e che hanno dato grandi risultati”. Un altro punto chiave è la chiusura dei parchi cittadini nelle ore notturne: “La sicurezza prevede di chiudere l’accesso ai parchi cittadini nelle ore notturne per prevenire situazioni di criminalità, cosa che l’amministrazione Airoldi-Casali ha impedito e contrastato per questioni ideologiche e slegate dai reali bisogni dei cittadini”.

Infine, spazio anche alla prevenzione e al coinvolgimento attivo della cittadinanza: “La sicurezza si declina anche nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini. La Lega prevede un coinvolgimento dei cittadini attraverso azioni di educazione alla sicurezza nelle scuole saronnesi”.

“La Lega vuole far tornare Saronno una città sicura per le famiglie e per le persone che lavorano – conclude Veronesi – La Lega è garanzia di sicurezza e di buona amministrazione”.

(foto archivio)

