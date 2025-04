Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 8 aprile, si evidenziano fatti di cronaca e ricorrenze significative: dal ritrovamento senza vita di un pensionato a Saronno, alla celebrazione dei 500 anni del Disaronno, passando per l’emergenza droga in valle Olona. Ampio spazio anche alla scomparsa dell’imprenditore Ivano Zucchiatti, al furto durante una partita di calcio e agli aggiornamenti politici locali.

A Saronno un pensionato è stato trovato morto in casa dopo che i familiari non riuscivano a contattarlo.

Disaronno celebra 500 anni di storia: il celebre liquore nato a Saronno è diventato un simbolo della dolce vita italiana nel mondo. L’anniversario è stato festeggiato con una bottiglia in edizione speciale e una mostra a Milano.

Maxi operazione antidroga in valle Olona, che ha toccato anche i comuni di Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago. Le indagini hanno portato a numerosi arresti e al sequestro di stupefacenti e armi.

Uboldo piange la scomparsa di Ivano Zucchiatti, fondatore della Sicad. Imprenditore stimato, ha contribuito allo sviluppo del territorio grazie al lavoro e alla crescita della sua azienda.

Durante una partita al centro sportivo Ronchi di Saronno, i ladri hanno colpito gli spogliatoi rubando gli effetti personali dei giocatori della Gerenzanese, lasciati incustoditi.

Il Partito Democratico di Saronno precisa che non ci sono state divisioni interne sulla candidatura di Pagani, scelta maturata attraverso un confronto democratico e condiviso.

