Città

MEDA – Nei giorni scorsi il saronnese Simone Balestrini, presidente del gruppo Giovani Monarchici, ha partecipato a una serata di gala tenutasi nella suggestiva Villa Antona Traversi a Meda, in Brianza. L’evento è stato ospitato dai Conti Antona Traversi e organizzato dal Corpo della nobiltà italiana, circolo Giovanile.

Villa Antona Traversi, nota per la sua ricca storia e l’architettura affascinante, ha offerto una cornice ideale per l’incontro. In passato, la villa era un monastero di San Vittore, successivamente trasformato in residenza nobiliare.

La serata ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra giovani sostenitori del movimento monarchico e membri della nobiltà italiana, sottolineando l’interesse crescente verso queste tematiche nel panorama nazionale.

