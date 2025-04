Città

SARONNO – La saronnese Consuelo sul palco di “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo”, il programma sul Nove dedicato agli appassionati di musica italiana.

Condotto da Gabriele Corsi, il format prevede tre concorrenti in gara che si sfidano a colpi di musica italiana: i concorrenti devono scegliere una tra due canzoni proposte e cantare la canzone fino a che l’accompagnamento si interrompe, per poi proseguire da solo indovinando le parole e così conquistando punti. In caso di errore, gli avversari potranno giocarsi il jolly e, rispondendo esattamente, incamerare i punti in palio.

Consuelo ha giocato molto bene le sue carte, arrivando al secondo posto nella prima classifica: con sessanta punti si è salvata dall’eliminazione e si è guadagnata un posto nel duello finale con il campione in gara, Gabriele, che partiva con 100 punti. Tra “Bella senz’anima”, successo di Riccardo Cocciante del 1974, “Triangolo” di Renato Zero, del 1978, e una canzone misteriosa, la scelta di Consuelo è ricaduta sulla canzone di Renato Zero.

“Speriamo che questa sera non sia amaretta per la nostra amica di Saronno”, ha scherzato Gabriele Corsi, poco prima dell’esibizione della saronnese.

Consuelo ha, infine, perso il duello, cantando 23 parole di Triangolo e cadendo sul verso “Il motivo qual è”, che ha invece cantato come “Il suo ruolo qual è”.

