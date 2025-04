Città

SARONNO – “Una persona capace di entrare in un bar, in un teatro o in un palazzetto dello sport e parlare con tutti”: con queste parole Francesco Licata, esponente del Partito Democratico, ha descritto Ilaria Pagani nel giorno dell’avvio ufficiale della campagna elettorale a Saronno. Il PD, insieme a due liste civiche, ha infatti scelto di sostenerla come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali.

Il commento è arrivato al termine della prima uscita pubblica della coalizione, che si è presentata in piazza per incontrare i cittadini. “Ilaria è una persona ben radicata sul territorio, che è quello di cui abbiamo bisogno – ha sottolineato Licata –. Negli ultimi cinque anni si è occupata di far stare meglio chi stava peggio, per cui incarna esattamente l’identità e lo spirito del centro-sinistra”.

Tra le priorità della coalizione, Francesco Licata ha indicato alcuni temi chiave per la città: “Promuoveremo quelli che sono i temi principali che riguardano questa città, che sono sicuramente la sicurezza. E poi sicuramente gli altri temi che si annunciano esplosivi, come l’urbanistica e la viabilità”.

E ha concluso: “Saronno in questo momento, da un certo punto di vista, si è seduta su una polveriera. Per cui è importante mettere mano ad alcuni regolamenti ed è importante mettere mano ad alcune cose che possano permettere a Saronno di avere uno sviluppo ordinato ed organizzato”.

