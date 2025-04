Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si è rinnovato, giovedì 3 aprile, l’appuntamento con gli operatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale, invitati dall’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella. Un appuntamento che i volontari in tuta rossoblu riescono ad ottenere annualmente dagli amici della polizia postale, in favore degli studenti partecipanti ai progetti Anc, concordati con le scuole di Caronno Pertusella, Cesate e Saronno.

Questa volta è stato il turno delle classi quinte delle scuole primarie di Caronno e Cesate, ospitate dal cinema caronnese di via Adua in mattinata, mentre, nel pomeriggio, all’istituto “Orsoline di San Carlo” di Saronno, vi è stato l’incontro con le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Nel complesso, oltre trecento studenti e venticinque docenti hanno avuto a che fare con termini purtroppo entrati a far parte della realtà odierna: pedofilia e adescamento online, revenge porn e sextortion, cyberbullismo, sostituzione di persona, truffe online, violazione del diritto di autore, accessi abusivi a aistema informatico. Questi i principali argomenti, trattati dagli specialisti della postale, che, anche con l’ausilio di filmati realizzati ad hoc, hanno catturato l’attenzione dei presenti, coinvolgendoli in due ore molto appassionanti, caratterizzate dall’interattività e dalla vivacità dei tanti interventi e domande.

La serata è stata invece dedicata ai “grandi” (genitori, docenti, adulti in genere); pur notando una lieve differenza in più, nel numero dei partecipanti, rispetto alle precedenti edizioni, circa un’ottantina di presenze, è stato occupato soltanto circa un terzo della sala. Anche in questo caso, unanime è stato l’apprezzamento per l’iniziativa e la professionalità degli operatori che hanno condotto l’incontro; sarebbe stato ancora più bello vedere la sala affollata, considerata l’importanza e l’attualità dei temi trattati. Temi che spesso vengono confusi o sottovalutati, attribuendo a certi comportamenti il titolo di “scherzo” o “ragazzata”, quando, in realtà, si tratta di reati penali.

E’ proprio sull’importanza della consapevolezza che si è incentrato l’incontro serale: essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze di determinati comportamenti, a volte posti in essere in maniera ingenua. Così come è altrettanto importante prestare attenzione ai comportamenti e all’utilizzo che i più giovani fanno della rete e dei social; rendersi conto in tempo se qualcosa non va e, come ribadito più volte ai ragazzi, in caso di problemi, rivolgersi senza paura o vergogna a qualche adulto di riferimento, che potrà aiutare a trovare una soluzione, soprattutto con l’aiuto di esperti, quali sono, ad esempio, le forze dell’ordine. Quest’ultimo aspetto è stato rimarcato soprattutto agli adulti: fare rete per aiutare i più giovani a non cadere nei tranelli che il mondo virtuale spesso tende a chi è meno attento o più influenzabile.

Davvero una grande occasione, purtroppo ancora trascurata da tanti, ma che i volontari Anc caronnesi cercheranno di riproporre in futuro, grazie alla collaborazione, consolidatasi negli anni, con gli operatori della polizia postale.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09