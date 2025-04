Cronaca

ORIGGIO – Tentato furto in via Volta a Origgio alcune notti fa, intorno alle 22. A segnalarlo è stato un residente attraverso un post diffuso sui social, corredato da alcune immagini che ritrarrebbero i presunti autori dell’episodio.

Secondo quanto riferito, due persone avrebbero cercato di introdursi in un’abitazione, senza però riuscire nel loro intento. L’autore della segnalazione ha invitato i concittadini a prestare attenzione e a mantenere alta la vigilanza.

Riguardo all’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

(foto: uno dei ladri immortalato dalle telecamere di sorveglianza)

