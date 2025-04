Comasco

ROVELLASCA – Il club Scherma Leonessa e Scherma Doc avviano una collaborazione tecnica per favorire la crescita schermistica. Per tutti i mercoledì di aprile, Giuseppe Alongi offrirà supporto tecnico agli atleti di Scherma Doc. Questo progetto getta le basi per una partnership strutturata a partire dalla stagione 2025/26, con l’obiettivo di diffondere e migliorare la disciplina sotto la guida di tecnici qualificati.Il nuovo corso, attivo dal 19 marzo, si rivolge ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, offrendo una lezione mono settimanale di avviamento alla scherma. Un’opportunità unica per i giovani del territorio di avvicinarsi a uno sport nobile e affascinante, che unisce disciplina, coordinazione e strategia.

Giuseppe Alongi del club Scherma Leonessa: “Sono entusiasta di questa collaborazione. Ho trovato giovani atleti motivati e curiosi, elementi fondamentali per crescere. Scherma Doc è una realtà in sviluppo, e sarà un’esperienza stimolante. Un pensiero al M° Paolo Corti, che ha costruito un gruppo solido e unito”.

“La nostra missione – continua – è offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire e praticare la scherma in un ambiente stimolante e formativo. L’apertura della nuova sede a Osio Sotto, che si aggiunge a quelle attive di Brescia e Montichiari, conferma la volontà di crescere e portare questa disciplina a un pubblico sempre più ampio.”

Emma Carmimari, fondatrice e presidente di Scherma Doc: “Siamo felici di iniziare la collaborazione con Giuseppe Alongi, in prossimità dell’importante appuntamento Nazionale Gpg. Un’altro insegnamento da dare ai nostri fiorettisti, in continuità con la forte scuola iniziata dal nostro compianto e amato Paolo Corti. Il primo passo per una nuova e forte ripartenza”.

Con questa iniziativa, le due società confermano il proprio impegno nella promozione della scherma e nella valorizzazione delle attività giovanili, gettando le basi per una collaborazione che potrà portare benefici a tutto il movimento schermistico societario.