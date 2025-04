Politica

SARONNO – Un’agenda fitta di incontri, dibattiti e confronti quella in programma nei prossimi giorni per Rienzo Azzi, candidato sindaco di Saronno per il centrodestra unito. Il filo conduttore è uno solo: ascoltare il territorio, raccogliere idee e presentare una visione chiara per la città.

Il primo appuntamento è venerdì 11 aprile alle 19 allo Sporting di via Garcia Lorca, dove Azzi incontrerà gli abitanti del quartiere Aquilone/Piave. Un’occasione importante per discutere in modo diretto delle esigenze della zona e delle possibili soluzioni da mettere in campo.

